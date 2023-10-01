В Евросоюзе заявляют, что всегда были единодушны для поддержки Украины, даже если у кого-то были сомнения.

В Европейском Союзе рассказали, чего ожидают от парламентских выборов в Словакии для оказания дальнейшей поддержки Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы должны уважать решения избирателей, которые выразили свою политическую волю на свободных выборах в любой европейской стране. Я не должен говорить, нравится мне, или нет, результат выборов", - сказал Боррель и назвал выборы в Словакии свободным выбором граждан.

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Также, он сказал, что надо подождать и увидеть, какой будет политика в Словакии после выборов.

"К этому времени и со времени начала войны, страны-члены Европейского Союза продемонстрировали невероятное и быстрое единство в принятии решений для поддержки Украины. Я думаю, что Путин сначала был удивлен увидеть, что страны-члены ЕС объединились, и несмотря на нашу крепкую энергетическую зависимость, мы были способны одобрять один за другим санкционные пакеты, и использовать наши ресурсы из Европейского фонда мира для предоставления Украине оружия", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что это стало возможным благодаря единодушию всех стран-членов, в том числе тех, которые выражали нежелание поддерживать Украину.

"Одна из стран выражала сомнения, но голосовала в поддержку. Выражала сомнения, но делала свой вклад. Итак, давайте посмотрим, что будет дальше, с уважением к результатам выборов", - сказал Боррель.

Выборы в Словакии

Как сообщал УНИАН, на выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия Smer-SD. Ее лидер Роберт Фицо, выступавший за прекращение военной помощи Украине, заявил, что его позиция "не изменилась".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо с тем, что на выборах одержала победу пророссийская партия и заявил о больших планах на дальнейшее сотрудничество.

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