Оккупанты пытаются снова прикрываться женщинами и детьми.

В Василькове оккупанты устроили очередную провокацию - ездит автобус и собирает женщин и детей на эвакуацию.

Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

"Ни в коем случае не садитесь в этот автобус. Это провокация! Оккупанты пытаются снова прикрываться женщинами и детьми", - говорится в сообщении.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.