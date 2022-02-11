Общий вес этой военной помощи составил около 130 т.

В Украину прибыло еще два военно-транспортных самолета с военной помощью украинской армии от США.

Об этом поздно вечером 10 февраля в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

Общий вес этой военной помощи составил около 130 т.

"Еще две "птички" с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другая военная амуниция для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, которую сегодня доставили, составляет около 130 тонн", - написал министр.

По подсчетам Минобороны, это уже пятнадцатый самолет помощи от Соединенных Штатов общим весом более 1200 т.

Резников добавил, что "дальше будет".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Украину прибыл девятый транспортный самолет из США, который привез более 80 тонн боеприпасов для украинской армии.

Международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Как подчеркнул глава МИД, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

США согласились поставлять оружие ВСУ на фоне беспокойства международного сообщества относительно возможного полномасштабного наступления России на Украину.

По данным Минобороны, сейчас на оккупированных территориях Украины и вблизи границ сосредоточено более 100 тысяч военных РФ.

Несмотря на попытки ЕС, США и Британии урегулировать кризис дипломатическим путем, Кремль продолжает перебрасывать солдат и технику.

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