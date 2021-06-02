Украина будет просить подтвердить факт завершения следствия.

В Украине сегодня начинаются двухдневные переговоры с иранской стороной по поводу сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» вблизи Тегерана в январе 2020 года.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter.

«Сегодня начинаются двухдневные переговоры с Ираном по делу PS753. Будем настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбитии украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато», - отметил он.

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8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета МАУ не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по поводу катастрофы украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Недавно стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых человек, которого источники идентифицировали как главу Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили умышленно.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причинах сбития самолета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и с манипуляциями обнародовал окончательный отчет о техническом расследовании сбития украинского самолета.

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Автор: Константин Гончаров