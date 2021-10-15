1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

Тысячи людей собрались 14 октября на площади Свободы в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Как передает "Радио Свобода", акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия зачитал его послание, в котором тот призвал общественность страны к примирению и объединению.

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Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые вышли во второй туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.

"Очередной реванш и месть морально разрушат наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну, впереди нас ждут крупные изменения, но для этого мы должны забыть все обиды, отбросить груз отрицательных эмоций, потому что без этого страна не может двигаться вперед. Общество, в котором люди обижены друг на друга, никогда не ставило свою страну на путь прогресса, никогда не создавало ничего ценного и всегда терпело поражение от собственного гнева и агрессии", – говорится в обращении Саакашвили.

Задержание Саакашвили:

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Татьяна Герасименко