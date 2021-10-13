С задержанным в Грузии чиновником есть "постоянная связь", поделился глава украинского МИДа.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, обращалась ли украинская сторона к Грузии относительно экстрадиции бывшего грузинского лидера и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге Кулеба отметил, что с Саакашвили поддерживается "постоянная связь".

"Адвокаты имеют к нему доступ. Консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию. И мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела, подбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", – сказал министр.

Читайте такжеСША отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии "настойчивым" призывомОн подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины, "а мы своих граждан в беде за границей не бросаем".

"Поэтому, когда будет принято решение, каким именно путем двигаться, это не только может быть экстрадиция, тогда мы об этом проинформируем", – добавил Кулеба.

Напомним, Михеил Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Леся Лещенко