Нардеп рассказал, какие кадровые изменения готовятся в правительстве.

Вице-премьером по топливу и энергетике будет назначен Юрий Витренко, а Министерство образования на постоянной основе возглавит исполняющий обязанности Сергей Шкарлет. Кроме того, глава Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб может лишиться должности.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Я могу подтвердить информацию, что исполняющего обязанности министра образования Шкарлета планируют назначить на постоянную основу. По введению должности вице-премьер-министра по вопросам топлива и энергетики будет рассматриваться кандидатура Витренко", - сообщил он.

Качура также добавил, что обсуждается увольнение министра по делам ветеранов:

"Думаю, что кадровое предложение должно еще поступить. Пока нет кандидатуры, но уже назрели в правительстве решения и предложения по увольнению этого министра с должности".

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Автор: УНИАН