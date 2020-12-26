Государственный язык, по словам Шуляк, нуждается в защите.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк предлагает штрафовать политиков, которые в своих публичных выступлениях не говорят на украинском языке.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", комментируя инициативы своих коллег об отмене штрафов за негосударственный язык в сфере услуг.

По ее словам, языковой вопрос всегда может раскалывать общество пополам и давать отдельным политикам зарабатывать бонусы. Шуляк отметила, что ей бы хотелось, чтобы "политики, народные депутаты, министры и другие госслужащие обязательно, когда исполняют свои служебные обязанности, все же пользовались украинским языком".

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"И, возможно, я была бы такой радикальной - я бы также предлагала введение для политиков штрафов. Они не всегда говорят на государственном языке, который, на мой взгляд, нуждается в защите", - отметила представитель фракции СН.

Как изменится языковая политика в 2021 году

В январе 2021 года вступает в силу статья 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Эта статья обязывает всех поставщиков услуг в Украине, независимо от формы собственности, обслуживать потребителей исключительно на украинском языке (кроме альтернативной просьбы клиента).

Закон о языке в Украине

25 апреля 2019 года парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2019-го закон вступил в силу.

С 16 июля 2020 года на украинский язык должны были быть переведены названия всех аэропортов, станций, остановок, техническая документация, документооборот и отчетность юрлиц.

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Автор: УНИАН