Депутат зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.

Народный депутат Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") предлагает отменить штрафы за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания.

Соответствующий законопроект депутат зарегистрировал сегодня в Верховной Раде.

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения" зарегистрирован под номером 4528.

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Сейчас текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Бужанский написал в Facebook, что 16 января 2021 года начинает действовать норма закона о функционировании украинского языка как государственного, которая предусматривает, что "вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на украинском, иначе - штраф", который составит до 6 тыс. 800 гривен. "Это абсурд, бизнес должен только платить налоги, и ничего больше, а остальные регулирует рынок", - считает депутат.

Бужанский сообщил, что его инициативу поддержали еще 27 коллег из фракции "Слуга народа".

Закон о языке: что предусмотрено

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле 2019 года.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Как сказано в законе, никто не может быть заставлен использовать во время пребывания на работе и выполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме украинского, кроме случаев: обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства; создание юридических, технических, информационно-рекламных текстов и других сообщений и документов (в том числе устных), адресатами которых являются иностранцы или лица без гражданства, юридические лица, органы и должностные лица иностранных государств и международных организаций.

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Автор: Надя Пришляк