Канцлер ФРГ побывает в Киеве 22 августа - за день до первого саммита "Крымской платформы".

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Киев, однако не будет присутствовать на саммите "Крымской платформы", который пройдет на следующий день.

Как объясняет нардеп от провластной фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, "зрады" в этом нет - участие Меркель в саммите не зависит от того, успешным ли будет визит. Об этом депутат сказала в эфире 24 канала.

"У нее все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, глядя на успешность визита. Здесь эмоции лишние", - говорит"слуга народа".

Она также возразила, что отсутствие Меркель на мероприятии может быть связано с давлением со стороны РФ.

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"А то, что она будет 22 августа в Украине? Неужели вы думаете, что от того, где она будет 23 августа зависит, давят ли на нее? Конечно, нет", - сказала Верещук.

Тезис о том, что Россия может давить на Меркель Верещук назвала приземленным и категорически отвергла такую возможность.

Визит Меркель в Киев

Ранее сообщалось, что 22 августа Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что канцлер ФРГ 20 августа прибудет в Москву и пообщается с Владимиром Путиным.

В Верховной Раде уже назвали "плюс" того, что Меркель сначала будет общаться президентом России.

Автор: Юрий Годован