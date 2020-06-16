В рейтинге Кабмина Харьковская облгосадминистрация - в лидерах

Мониторинг Кабмина основывался на 25 критериях.

Кабинет министров Украины сделал подробный мониторинг деятельности глав ОГА за первый квартал 2020-го года.

По словам губернатора Харьковской области Алексея Кучера, регион занимает 2-е место среди всех областей Украины.

"Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в работе, тех, кто только назначен и сразу включился в работу", — отметил глава Харьковской ОГА.

Мониторинг Кабмина основывался на 25 критериях. Одни из самых высоких показателей у области по количеству подписанных деклараций с семейными врачами, по уровню использования денег дорожного фонда, предусмотренного для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог, по охвату детей с особенными образовательными потребностями.

В целом, мониторинг и оценка осуществлялись по тем показателям, которые были определены в начале года, но из-за эпидемии коронавируса критерии оценки эффективности местной власти будут изменены. Поэтому дальнейшая оценка работы глав ОГА будет производиться по новой методике.

Кстати, в Харьковской области для продолжения работы и улучшения показателей региона внедряют подобный мониторинг уже в четырех районах: Дергачевском, Балаклейском, Первомайском и Зачепиловском. Это позволит отследить показатели на местах и оперативно улучшать работу районных госадминистраций.

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