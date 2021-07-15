Нардеп обнародовал соответствующий документ в соцсети. Это подтвердила журналистам пресс-секретарь Разумкова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

"Денис Шмигаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на должность главы МВД", - написал Юрчишин.

В подтверждение он обнародовал фото указанного документа.

Читайте такжеАваков отреагировал на голосование Рады за его отставку (фото)"...По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая... имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде IX созыва, вношу представление о назначении Монастырского Дениса Анатольевича министром внутренних дел Украины", - говорится в документе от 15 июля 2021 г.

Это подтвердила журналистам пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Отставка Авакова: что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая