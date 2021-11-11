Рейтинг возглавляет "Слуга народа", а замыкает потенциальный список "проходных" партия Гройсмана.

Самую высокую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа", если бы парламентские выборы проходили в следующее воскресенье.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

Отмечается, что рейтинг партий возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 17,3% среди голосующих и определившихся с выбором - если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье.

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 14% опрошенных, "Батькивщину" – 12,2%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже, отметили социологи. Так, условную "партию Дмитрия Разумкова" поддержали бы 6,8% респондентов; партию "Сила и честь" – 5,8%; партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%.

Остальные партии набирают меньше проходного барьера в 5%. Так, за партию Евгения Мураева "Наши" готовы проголосовать 4,9% избирателей; Радикальную партию – 4,8%; ВО "Свобода" – 3,3%; партию Шария – 3,2%; "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%; "За будущее" – 2,1%; партию "Самопомощь" - 1,7%; партию "Голос" – 1,4%; а партию "Наш край" – 1,1%.

Как сообщал УНИАН, почти 60% украинцев поддерживают идею роспуска парламента и назначение новых выборов. Кроме того, идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%.

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Как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

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Автор: Таня Поляковская