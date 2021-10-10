Правоохранительные органы должны провести независимое, честное, профессиональное расследование гибели народного депутата Украины Антона Полякова и отреагировать на манипуляции вокруг этого трагического события.

Как сообщили в пресс-службе политической партии "За майбутнє", такой призыв содержится в депутатском запросе Тараса Батенко к министру внутренних дел, генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины.

В официальном запросе отмечается, что в течение нескольких дней после смерти народного депутата Антона Полякова слышно множество комментариев, теорий, мнений "экспертов", которые откровенно "хайпуют" на теме гибели политика. Учитывая это, Тарас Батенко считает необходимым допросить парламентариев, которые позволяют себе громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах.

"Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Это банальное желание пропиариться или у правоохранителей есть трудности с внутренней безопасностью?" - говорится в запросе Батенко.

В своем запросе народный депутат подчеркивает: "близкие люди, которые дружили, работали, общались с Антоном Поляковым, в шоке, ведь политик не был замечен в употреблении наркотических средств, а обстоятельства его смерти выглядят очень неоднозначно".

"Мы призываем проявить максимальную беспристрастность и прозрачность в расследовании дела гибели народного депутата Украины Антона Полякова. В противном случае будем считать все заявления людей, которые не уполномочены правоохранительными органами, пробой пера для навязывания обществу мнения, что политик сам виноват в своей смерти, попыткой "замять" реальную причину его гибели", - говорится в запросе Тараса Батенко к правоохранителям.

Учитывая вышесказанное, народный депутат партии "За майбутнє" просит правоохранительные органы провести независимое, честное, профессиональное расследование гибели Антона Полякова и сообщить о его результатах.

Напомним, умер Антон Поляков в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания. Такси привлекло внимание правоохранителей, поскольку нарушило правила дорожного движения. Нардепу вызвали скорую помощь, приехавшие медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: Иван Бойко