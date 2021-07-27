Админпротокол в отношении депутата автоматически отменился после получения официальных результатов экспертизы, которая подтвердила его трезвость.

Государственное бюро расследований продолжает расследование относительно конфликта между полицейскими и народным депутатом Украины от "Слуги народа" Евгением Брагаром.

Об этом сам Брагар рассказал в комментарии УНИАН.

Он отметил, что еще "около 10-го числа" был отменен составленный в отношении него административный протокол за якобы управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

"Официально было признано, что я был трезв. Пришли официальные результаты экспертизы (государственной - УНИАН), согласно которой я был трезв. И автоматически после этого отменился протокол", - пояснил депутат.

На вопрос о том, извинялись ли перед ним правоохранители и были ли каким-то образом наказаны полицейские, с которыми произошел конфликт, Брагар отметил, что по состоянию на 10 июля был отменен админпротокол и проводилось служебное расследование.

"Мною параллельно было написано заявление в ГБР относительно действий следователей, относительно факта превышения служебных полномочий и вымогания взятки. Производство в ГБР открыто сейчас, его никто не закрывал... Сейчас у данных патрульных выговор, насколько мне известно. У их руководства: командира роты вообще понизили в должности", - рассказал депутат и подытожил, что расследование ГБР продолжается.

Конфликт между нардепом Брагаром и полицейскими: что известно

4 июля Брагар заявил, что полицейские обвинили его в управлении авто в состоянии наркотического опьянения.

"Вчера, 3 июля, меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, подсвечивающая автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", - утверждал Брагар.

По словам депутата, полиция привезла его к врачу-наркологу, который "сразу сказал", что он трезв. Брагар прошел экспертизу, результаты которой должны были быть известны через 7 дней.

Также депутат сообщил, что параллельно сделал тест в другой лаборатории, результат которого был отрицательным.

5 июля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что проводится служебная проверка действий двух патрульных полицейских, которые остановили Брагара за рулем автомобиля.

Позже в тот же день в МВД сообщили, что полицейские, которые участвовали в конфликте с Брагаром, и их непосредственные руководители отстранены от исполнения служебных обязанностей. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отметил, что в случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности.

Автор: Таня Поляковская