После нападения России на Украину Шольц заявил, что хочет расширения блока и глубоких реформ его институтов.

Германия согласится на вступление новых стран в Евросоюз, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС. Это нужно, чтобы не поставить под угрозу способность блока к действиям.

Идея реформирования ЕС сейчас встречает сопротивление со стороны восточных и скандинавских стран-членов. Однако Германия уверена, что консенсус может быть достигнут. Об этом заявил Йорг Кукис, статс-секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца, пишет Euractiv.

После завершения Конференции по вопросам будущего Европы в мае тринадцать восточноевропейских и скандинавских стран-членов ЕС в совместном документе предостерегли от "непродуманных и преждевременных попыток начать процесс изменения договора".

Видео дня

По словам статс-секретаря, успех реформы ЕС будет зависеть от того, насколько упорно Германия будет вести переговоры.

"Как немецкое правительство, мы имеем очень четкую позицию по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", - подчеркнул Кукис.

Как известно, немецкое правительство заявляет о важности реформирования ЕС с момента прихода к власти в 2021 году. Коалиционное соглашение обязывает его настаивать на развитии ЕС как Европейской федерации.

В частности, Шольц настаивает на необходимости перехода от единодушия к голосованию большинством голосов в сфере внешней или налоговой политики. После нападения России на Украину он заявил, что хочет более геополитического Союза, значительного расширения блока и глубоких реформ его институтов.

Добавляется, что Франция и Испания также заинтересованы в реформировании блока. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эту идею и высказалась в поддержку конституционной конвенции.

Расширение ЕС: последние новости

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Также этот статус решили предоставить Молдове.

В августе Совет Европейского Союза согласился начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюза.

21 ноября премьер-министр Португалии Антониу Кошта выступил против вступления в Евросоюз новых членов.

Вас также могут заинтересовать новости: