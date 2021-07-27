Глава польского МИД напомнил о недавних преступлениях Кремля.

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" спровоцирует Россию к агрессивным действиям.

Об этом в эфире Польское радио заявил глава МИД Польши Павел Яблонский.

Дипломат назвал немецко-американское соглашение "плохим решением".

Яблонский напомнил, что Кремль отвечает, среди прочего, за начало войны в Украине, преследование своих оппозиционеров, убийства независимых журналистов и другое.

Читайте также"Игра не завершилась": Кулеба о защите Украины от " Северного потока-2"По словам дипломата, дав разрешение на завершение работ при строительстве газопровода, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все эти меры могут быть эффективно осуществлены. А это, по мнению Яблонского, приведет к снижению уровня безопасности в Европе.

Раньше Польша и Украина опубликовали совместное заявление о недопустимости запуска российской трубы в обход Украины без применения американских санкций, как это предусмотрено немецко-американским соглашением, подписанным Меркель и Байденом на прошлой неделе.

В то же время спикер президента Польши Блажей Спихальский назвал продолжение достройки трубы "победой России", и что Берлин нарушил европейскую солидарность по этому вопросу.

При этом, согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская