Два судна, принадлежащие немецкому судовладельцу и ходят под польским флагом, с пятницы рассматриваются Польшей как единицы, которые нарушают санкции в отношении строительства "Северного потока-2".
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры Гжегожа Витковского.
По его словам, Морская палата в Гданьске сняла с учета корабли Krebs Geo и Krebs Jet и они больше не могут ходить под польским флагом.
"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу, но ходят под польским флагом. Они зарегистрированы в Морской палате в Гданьске. Нас не интересует, что они возят, какие работы выполняют, только пока они не угрожают экономическим интересам нашей страны", - сказал Витковский.
По его словам, оба корабля работают на строительстве газопровода "Северный поток-2". Их документы по безопасности перевозок отозваны и они не имеют права покинуть свои порты.
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании-французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куінвілл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии учредили фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США сообщил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
- 18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.
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