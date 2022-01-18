Американские инструкторы пока будут оставаться в нашей стране.

Соединенные Штаты ожидают, что текущая миссия нацгвардейцев из Флориды в Украине продолжится на фоне роста напряженности и наращивания российских сил вблизи украинской границы,

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

"Они (солдаты Национальной гвардии Флориды - УНИАН) продолжают работать вместе со своими украинскими коллегами, опять же, консультируя, помогая и помогая учиться. Мы ожидаем, что эта миссия будет продолжаться", - сказал Кирби.

Представитель добавил, что Соединенные Штаты будут следить за ситуацией в Украине. В текущее время направлять дополнительные ротационные войска в Украину не планируют.

Читайте такжеКанада отправила в Украину элитную группу спецназа-СМИРанее Yahoo News сообщили, что ЦРУ готовит украинских военных для ведения боевых действий в случае вторжения России.

Впоследствии сообщили, что американцы пытались работать только с избранными украинскими подразделениями, некоторые из которых были созданы по настоянию ЦРУ, и которые были изолированы от остальных спецслужб. Это происходило из-за российской сети шпионов в украинских спецслужбах.

На днях директор ЦРУ Уильям Бернс провел с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведки непубличную встречу на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе.

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