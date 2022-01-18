По данным издания, президент Джо Байден хочет снизить роль ядерного оружия в стратегии США, которая была усилена при его предшественнике.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрытия нескольких программ, связанных с ядерным оружием, одобренных при тогдашнем президенте Дональде Трампе.

По данным издания Politico, внутренние дебаты о ядерном арсенале страны вступают в завершающую фазу, передает Голос Америки.

Ссылаясь на девять нынешних и бывших чиновников, знакомых с ходом дискуссии, газета пишет, что Обзор ядерной политики, который, как ожидается, будет завершен уже в феврале, скорее всего не внесет серьезных изменений в ядерную политику.

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Однако чиновники, работающие в сфере национальной безопасности, обсуждают целесообразность отказа от разработки новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой, которая сейчас находится на стадии исследований.

Также, по данным издания, обсуждается снятие с вооружения термоядерной бомбы времен "холодной войны" и даже отказ от новой боеголовки "малой мощности", которую предыдущая администрация разместила на подводных лодках.

Отказ от "добавочных элементов" эпохи Трампа, как их называют, считается наиболее вероятным, поскольку президент Байден хочет отказаться от усиления роли ядерного оружия в стратегии США, которое произошло при предыдущей администрации, отметила газета.

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