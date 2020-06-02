В ОП решили позволить олигархам "распилить" землю в обмен на поддержку в Раде – нардеп

По мнению депутат, принятие законопроекта №3131 приведет к тому, что украинцы будут вынуждены продавать землю.

Собственник агрокомпании «Кернел» Андрей Веревский хочет заработать на повышении налога на землю, а после – отобрать ее у фермеров. Для этого он вошел в сговор с Офисом президента (ОП), решившим «слить» олигархам землю в обмен на поддержку в Верховной Раде.

Об этом пишет ресурс dubinsky.pro нардепа Александра Дубинского.

«Часть депутатов вошла в сговор с Веревским, который теперь готовит новую аферу, с помощью которой он сможет полностью перераспределить в свою пользу рынок земли в Украине и при этом заработать немалые деньги. Офис президента с помощью депутатов, внедренных Веревским в партию «Слуга народа», готов слить олигархам землю. Хотят протолкнуть законопроект №3131, который якобы направлен на детенизацию производства сельскохозяйственной продукции. От группы «Довира» будет полностью обеспечена 100% поддержка данного законопроекта, как и других законопроектов ОП», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для внедрения этой схемы Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассмотрит на этой неделе законопроект №3131, который внесет изменения в Налоговый кодекс. Среди авторов законопроекта можно увидеть выходца из структуры Веревского, нардепа от СН Марьяна Заблоцкого.

«Это план Веревского, результатом реализации которого, должно стать голосование и принятие необходимых правок, разработанных группой «Довира». Сегодня ее контролирует ставленник Веревского – депутат Кулинич. Во-первых, Веревский планирует увеличить налог на землю со 140 до 1400 гривень с 1 га земли. То есть - в 10 раз! Для малых и средних фермерских хозяйств такое повышение окажется неподъёмным», – констатируется в материале.

Там также отмечается, что повышение налога на землю должно обеспечить дополнительное поступление в бюджет как минимум на 10 миллиардов гривень в год.

«Но при этом «аграрные друзья» забывают указать, что параллельно лоббируется закон, с помощью которого смогут вернут себе эти деньги, через поддержку агробизнеса, которая составит 1% от ВВП. Это законопроект №2825, один из авторов которого, все тот же человек Веревского – Кулинич. Если учесть, что в 2019 году ВВП Украины составил 3974,6 миллиарда гривень, то крупные аграрии смогут вернуть порядка 40 миллиардов гривень. А основное бремя налога на землю ляжет на плечи мелкого и среднего фермера», – подчеркнули в СМИ.

Отмечается, что в законопроекте также прописано: данный налог на землю является фиксированным, и не будет зависеть от того, обрабатывается земля или нет. Он вводится якобы для стимуляции работы на земле. Но на деле – налог вводится для «распила» земли.

«Принятие законопроекта №3131 приведет к тому, что простые люди не смогут платить налог и будут вынуждены продавать землю. А крупные аграрии этим воспользуются и увеличат свои земельные банки. При этом крупные аграрии будут скупать землю по дешевке, а в первую очередь «отец схемы» – Андрей Веревский. Законопроект №3131 является логическим продолжением открытия рынка земли», – резюмируется в статье.

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