Для Киева важно, что президент США четко выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Москвой по состоянию на сейчас.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о встрече президентов США и РФ 16 июня в Женеве.

«Всё достаточно прозрачно. Саммит президентов США и РФ частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях именно на сейчас. Подчеркнул, что между странами существует огромная мировоззренческая разница, но глобальная безопасность требует обязательно диалога. О тех же правилах поведения. Ключевые темы, на мой взгляд, были проговорены только в формате анонсов. Поэтому следует ожидать развития подобного диалога», - отметил он.

По мнению Подоляка, для президента США этот саммит был обозначением фундаментальных позиций: «Америка возвращается в глобальную повестку дня. Америка возвращается к более глубокому сотрудничеству со своими европейскими союзниками. Америка четко заявляет, какими будут последствия для России в случае деструктивных действий против Америки или партнеров. А также обозначила, какие проблемы они все же могут решить сообща», - подчеркнул советник президента Украины.

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«Что для нас крайне важно? Президент Байден четко подчеркнул, что выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он упомянул и Минские договоренности, но в формулировке: надо усилить дипломатические усилия для их реализации. Это важно. Потому что это означает несколько новый подход. Реалии несколько другие, чем были в то время, когда формулировали «Минск» и закладывали в них последовательность и логистику выполнения. То есть не прямо, но можно говорить о некоторой потребности модернизации», - пояснил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что украинская сторона активизировала работу по более адекватному «прочтению «Минска» на всех уровнях – так что слова Байдена фактически поддерживают украинскую сторону».

«Показательно, насколько по-другому прокомментировал президент России - фактически, он впервые публично признал, что отвергает любые предложения, как в действительности можно выполнить «Минск», и требует выполнения только одной части «Минская» - политической. То есть руководство РФ заинтересовано только в том, чтобы провести выборы в Донецке и Луганске, пока продолжается оккупация, и зафиксировать то, что они называют «особым статусом». При этом контекст безопасности они полностью игнорируют. Это нельзя назвать логичным. И очень хорошо, что такой подход на самом деле не поддерживается мировым сообществом, в том числе и Соединенными Штатами, о чем мы вчера услышали», - резюмировал Подоляк.

Переговоры Байдена с Путиным

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле «Ла Гранж».

Президент США на пресс-конференции сообщил, что договорился с Путиным поддерживать дипломатические усилия в вопросе реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров