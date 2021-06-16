Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва".

Президент США Джо Байден подарил президенту РФ Владимиру Путину на саммите в Женеве хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.

Об этом сообщает ТАСС.

Статуэтка установлена на постаменте из вишневого дерева: она должна напомнить о первом президенте США Джордже Вашингтоне. На постаменте выгравирована надпись в честь встречи президента Байдена и президента Путина. Сообщается, что бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость".

В свою очередь Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Читайте такжеПутин заявил, что Байден "позвонил и объяснился" после заявления об "убийце"В среду, 16 июня, в Женеве прошла встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным.

Переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле «Ла Гранж».

По итогам встречи первым пресс-конференцию дал Путин. В частности, он говорил о вступлении Украины в НАТО, Донбассе и Минских соглашениях.

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Автор: Олег Давыгора