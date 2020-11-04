Сергей Трофимов пришел в большую политику после победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

В увольнении с должности первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова "причины очевидны".

Об этом в комментарии УП заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он считает, что Трофимову не удалось справиться с "региональной модерацией".

"Сергей Трофимов действительно уволен из должности первого заместителя главы президентского офиса. Причины очевидны. И здесь нет никакой скрытой интриги. Потому что у нас накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно сказалась на коммуникациях Офиса и местных органов власти", – цитирует издание слова Подоляка.

Он добавил, что в "чрезмерной негативизации отдельных государственных инициатив" со стороны регионов виноват не только Трофимов.

"Чрезмерная публичная агрессия отдельных представителей органов власти – это следствие не до конца отработанных пакетов так называемых "децентрализационных законов", – заявил Подоляк.

Однако советник Ермака согласился, что тот "несколько мягковат, чтобы жестко модерировать региональные истории", но Трофимов остается в команде Зеленского.

Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя главы ОП и назначил своим внештатным советником сегодня, 4 ноября.

Еще в октябре СМИ предполагали подобную кадровую ротацию. Журналисты писали, что кресло Трофимова может занять Кирилл Тимошенко и он, вроде бы, для этого уже улучшил отношения с Ермаком.

Сергей Трофимов пришел в большую политику после победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году. До этого он работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95".

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Автор: УНИАН