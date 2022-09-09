Отметим, украинские власти намерены выполнить семь условий Европейской комиссии в статусе кандидата.

В Латвии выступили за начало переговорного процесса о членстве Украины в Европейском союзе.

Об этом заявил президент Латвии Эгилса Левитса на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Левитса, Украина не только политически и культурно является членом европейской семьи, но относится также к ЕС, поскольку это союз свободных демократических стран.

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"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы идти дальше по этому пути и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул Левитс.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского союза для получения положительной оценки Европейской комиссии до конца года.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по состоянию на начало сентября 2022 года Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. Планируется, что в следующем году Киев сможет перейти к переговорному процессу относительно членства.

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