Значительная часть водителей мусоровозов пошла оборонять Киев, и на предприятиях пока не хватает водителей соответствующей категории.

Киевлян просят выбрасывать в первую очередь органику, а пластик, картон по возможности складировать в помещении.

Соответствующая информация размещена в Telegram Киевской городской госадминистрации.

Городская власть отмечает, что мусоровозы в Киеве работают в штатном режиме, но просит выбрасывать в первую очередь органику и средства гигиены.

"Пока не выбрасывайте пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время хранить в помещении", - отметили в КГГА.

Отходы просят не выбрасывать без пакетов или в разорванных пакетах – из-за этого грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.

В КГГА отмечают, что значительная часть водителей мусоровозов сейчас с оружием в руках защищает Киев и другие города в рядах украинской армии и подразделениях теробороны. На предприятиях не хватает водителей соответствующей категории.

"Выполнение этих пунктов поможет городу обеспечивать регулярный вывоз отходов, а также безопасность работников", - говорится в сообщении.

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