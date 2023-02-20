Вместе с тем официальной информации о визите Кристалины Георгиевой в Украину пока нет.

В Киев прибыла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Среди планов главы МВФ - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня в Киеве директор МВФ Кристалина Георгиева", - написал народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

По информации украинских СМИ, Георгиева планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигалем и председателем Нацбанка Украины Андреем Пышным.

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Следует отметить, что это первый визит Георгиевой в Киев.

Визит чиновников в Украину 20 февраля - что известно

Сегодня, 20 февраля в Украину прибыл президент США Джо Байден. Уже состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый за последние 15 лет визит президента США в Украину.

Американский лидер объявил о новом пакете помощи для Украины на полмиллиарда долларов, а именно артиллерийские боеприпасы для реактивных систем залпового огня повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные противотанковые ракетные комплексы "Джавелін".

Также с визитом в Киев прибыла израильская парламентская делегация во главе с председателем комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном для укрепления партнерства с Украиной.

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