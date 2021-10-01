СМИ утверждают, что деятельность первого вице-премьера Алексея Любченко обсудят на "кадровой" части заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Причастность первого вице-премьера Алексея Любченко к уголовно наказуемым преступлениям, в частности, к "скруткам" налога на добавленную стоимость как во время пребывания на посту главы налоговой службы так и после этого, обсудят на "кадровой" части заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Об этом сообщает издание "Дело" со ссылкой на источники во фракции.

Издание напоминает, что в течение всего лета пиар-консультанты Алексея Любченко всячески "прокачивали" в информационном поле идею о том, что уже в сентябре он может стать преемником Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины. "Одной из задач создания такого "белого шума" было заглушить негатив, связанный с серьезными обвинениями в причастности к многомиллиардным "скруткам" налога на добавленную стоимость. За время, пока Любченко имел отношение к руководству государственной фискальной службой, через "скрутки" было потеряно порядка 30 млрд грн. Это налоги крупного и среднего бизнеса, которые не поступили в бюджет, но которые бы очень там пригодились", - говорится в материале.

СМИ публиковали списки из сотен компаний из разных регионов Украины, которые причастны к "скруткам", а также список лиц из окружения Любченко, которые продолжают контролировать эту сферу до сих пор. В частности, в документах упоминаются нынешний и. о. главы ГНС Евгений Олейников, директор департамента управления рисками Антон Чиж, начальник управления этого же департамента Александр Осаволюк, и многолетняя замглавы ГНС Наталья Рубан, напоминают авторы статьи.

"По информации источников в ГНС, после публикации указанных материалов особых изменений в схемах не произошло и оценочные объемы налогов, которые проходят мимо казны по одной только НДС-схеме, которую запустил Алексей Любченко, ежемесячно составляют от 2 до 3,5 млрд грн.", - сказано в тексте.

По данным источников издания внутри фракции "Слуга народа", среди народных депутатов, которые отправились в Трускавец, есть целый ряд парламентариев, которые живо заинтересовались "скрутками" еще когда о скрутках Любченко в его бытность главой налоговой заявлял народный депутат Александр Дубинский. Этот интерес усилился после громкого выступления на эту тему внефракционногонардепа Гео Лероса во время назначения Любченко вице-премьером.

"Как стало известно от некоторых участников мероприятия в Трускавце, они намерены поднять вопрос о профпригодности первого вице-премьера на его посту, поскольку его нулевую эффективность в Минэкономики невозможно не заметить", - говорится в материале. Также есть вопросы и к "командной игре" Любченко. Например, в кулуарах Кабмина известно, что он является категорическим противником работы с парламентом в формате "стратегических троек", который также презентуют в Трускавце. "Любченко уверен, что пересекаться на одной площадке с главой комитета ВР по экономике - не его уровень, как и ходить "на совещания" в Раду. Руководству фракции такой подход не очень нравится, поскольку "тройки" предполагают слаженную работу по внедрению реформ Президента, а не конкурс "кто влиятельнее", - отмечают авторы.

Факт причастности Любченко к схемам также может негативно сказаться имидже и рейтингах Президента Владимира Зеленского, говорится в статье.

Кроме вопроса причастности к "скруткам", Любченко также замешан в организации сомнительного конкурса на главу Бюро экономической безопасности. Что также вызывает недовольство у депутатов, ориентированных в своей деятельности на защиту предпринимателей от посягательства правоохранительных органов.

По данным источников издания, Любченко ждет как минимум большой отчет Минэкономики за четыре месяца его деятельности, а также ответы на вопросы народных депутатов во время часа вопросов к правительству. Также рассматривается вопрос о вызове Любченко на закрытое заседание фракции.

"Кроме того, источники в "трускавецкой группе" "Слуг народа" подтверждают, что от имени ряда депутатов готовится заявление о преступлениях Любченко на посту главы ГНС, которое отправят в НАБУ и ГБР, и в основу которого лягут материалы отчета временной следственной комиссии и данные, ранее опубликованные в СМИ", - сказано в статье.

Автор: Иван Бойко