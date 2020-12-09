Неделю назад депутаты предыдущего созыва проголосовали за создание новой должности - председательствующего, который будет заседать на сессиях вместо мэра.

В среду, 9 декабря, в Харькове впервые соберутся новые депутаты горсовета.

Но пройдет сессия горсовета без мэра города Геннадия Кернеса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСМИ узнали, прилетит ли Кернес на свою присягу в Харьков (видео)Неделю назад депутаты предыдущего созыва проголосовали за создание новой должности - председательствующего, который будет заседать на сессиях вместо мэра. Председательствующего сегодня уже должны избрать новые депутаты.

Юристы считают такое решение незаконным, несколько новоизбранных депутатов обратились в суд.

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Автор: Ольга Робейко