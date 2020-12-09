В среду, 9 декабря, в Харькове впервые соберутся новые депутаты горсовета.
Но пройдет сессия горсовета без мэра города Геннадия Кернеса. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеСМИ узнали, прилетит ли Кернес на свою присягу в Харьков (видео)Неделю назад депутаты предыдущего созыва проголосовали за создание новой должности - председательствующего, который будет заседать на сессиях вместо мэра. Председательствующего сегодня уже должны избрать новые депутаты.
Юристы считают такое решение незаконным, несколько новоизбранных депутатов обратились в суд.
Лечение Кернеса: что известно
- В сентябре у Кернеса был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Его доставили в немецкую клинику «Шарите».
- В информационном пространстве неоднократно появлялись слухи о смерти Кернеса. В горсовете их постоянно опровергали.
- 4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.
- Проведение первой сессии новоизбранного Харьковского городского совета запланировано на 9 декабря.
- Сообщалось, что городской голова Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться из Германии в Украину в конце декабря.
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