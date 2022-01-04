Однако в реестре судебных решений содержится информация об отзыве этого ходатайства следователем ГБР.

В Государственном бюро расследований утверждают, что не отозвали из суда ходатайство о мере пресечения для экс-президента Украины и действующего депутата ВР Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

"Обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности. С целью избежания манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства, сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", - сказано в сообщении.

Также в ГБР напоминают, что ныне народный депутат Украины Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "ЛДНР" в рамках начатого уголовного производства.

Читайте такжеСиловики провели обыски по "угольному" делу Порошенко-Медведчука (видео)

Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины, сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

В то же время, в Едином реестре судебных решений содержится постановление Печерского районного суда от 29 декабря прошлого года, в котором указано, что вышеупомянутое ходатайство отозвано по инициативе старшего следователя ГБР.

"Вернуть прокурору ходатайство стороны уголовного производства № 2201613000000212 от 19.09.2016 - старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Дзвоника Максима Ивановича о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого". Там также сказано, что ходатайство отозвано "для доработки", - говорится в тексте постановления.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Адвокат Порошенко дал понять, что пятый президент не придет в ГБР 23 декабря. В этот день ему должны вручить ходатайство о мере пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости: