Секретарь Совбеза считает, что у СНБО хватит голосов для введения санкций против пятого президента.

У Совета нацбезопасности и обороны Украины хватит голосов для введения санкций против экс-президента Петра Порошенко в случае внесения соответствующих документов профильными ведомствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

На вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос введения санкций против экс-президента Петра Порошенко в "кулуарах СНБО", он ответил: "Мы работаем только с документами. Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право, - их пять - мы обязательно эти вопросы рассмотрим и вынесем их на заседание СНБО".

Данилов уточнил, что принятие решения зависит от членов СНБО, и напомнил, что для этого необходимо две трети голосов членов совета.

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"Если такие документы появятся, то я думаю, что голосов будет более чем достаточно для этого вопроса", - отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что сейчас в распоряжении СНБО нет документов, на основе которых СНБО может рассматривать вопрос о применении санкций, а то, появятся ли они уже завтра, зависит исключительно от профильных органов.

"Угольное" дело против Порошенко и Медведчука - справка УНИАН

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. "Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - пояснили в ГБР.