В Бюро отмечают, что после начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

Следователи Государственного бюро расследований изучили видео с камер по делу ДТП с участием автомобиля с народным депутатом Александром Трухиным и установили, что за рулем в определенное время до аварии был человек в красной одежде.

Об этом сообщили в ГБР.

"В Государственном бюро расследований изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета. В частности, это зафиксировала и последняя, на то время рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь", - говорится в сообщении.

При этом в ГБР отмечают, что авария случилась на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые бы установили личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы,последняя - пятая - продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя", - заявляют в ГБР.

В Бюро отмечают, что после начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

"Сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Заметим, никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не планируют", - пояснили в Бюро.

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Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований в рамках расследования дела о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина вызвало сегодня на допрос патрульного Сергея Петрика видео с нагрудной камеры которого обнародовали журналисты.

Как сообщила в комментарии журналистам пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова, Петрика вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту ДТП.

Петрик в комментарии журналистам сказал, что свою камеру с видеозаписью с места ДТП в конце рабочей смены сдал в отделение полиции, как это делается обычно, и в дальнейшем не имел к нему доступа.

Ранее, 2 февраля, в ГБР заявили, что по делу о ДТП с участием Трухина полицейский не давал им показания, которые обнародовали журналисты.

ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев.

В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.

Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Издание "Украинская правда" 1 февраля 2022 года обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

2 февраля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения Трухиным взятки правоохранителям (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Досудебное расследование генпрокурор Ирина Венедиктова поручила осуществлять детективам НАБУ.