28 июля перед сессией горсовета Днепра под здание мэрии пришли больше тысячи горожан. Люди потребовали ликвидировать КП "Муниципальная варта", которая прославилась на всю Украину избиением журналистов, предпринимателей и депутатов. Требование людей в сессионном зале поддержали фракции президентской партии "Слуга народа" и партии "Громадська сила".
Жители Днепра против, чтобы их избивали за их же деньги, поскольку "Муниципальная варта" финансируется за народные деньги, а обслуживает, по их мнению, частные интересы мэра. Об этом сообщает "Репортер Днепр".
"Беркут", ОПГ, титушня, частная армия Филатова – это самые мягкие определения, которые звучали в адрес "Муниципальной варты" из уст выступавших ветеранов АТО и предпринимателей. Первые напомнили, что руководит де-факто этим КП бывший командир днепропетровского "Беркута" Андрей Ткаченко, по которому открыто множество уголовных дел во время событий на Майдане. А предприниматели, пишут СМИ, рассказали собственные истории, как Филатов с подельниками отжимали у них бизнес, а "Муниципальная варта" избивала их среди бела дня.
Участники акции протеста высказали возмущение, что центральная власть, а также генпрокурор и министр МВД не реагируют на антизаконные решения Филатова и подконтрольных ему органов исполнительной власти. Как следствие – тотальная коррупция, произвол и неприкрытый вандализм и уничтожение частной собственности, как это было при демонтаже законно установленных билбордов, пишут СМИ. "Авторитет Зеленского и всей центральной власти в Днепре для Филатова равен нулю, а местные правоохранители бояться даже слово сказать поперек, потому что боятся его больше, чем Киева", - отмечает "Репортер Днепр".
Но жители Днепра настроены решительно. Они приняли резолюцию, в которой потребовали от Владимира Зеленского подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации "Муниципальных варт" по всей Украине. Под ней подписалось более 1 тысячи человек. Горожане также потребовали от генпрокурора и министра МВД заставить своих подчиненных в Днепре наконец начать работать на благо народа, а не дрожать перед местным "царьком", отмечают журналисты. Потребовали от самого Филатова извиниться за избиение журналистов 2 июля.
В разгар акции "Филатова" символично запустили в космос и призвали не возвращаться. Сам мэр, как пишут СМИ, побоялся выйти к людям и спрятался в сессионном зале под охраной "Муниципальной варты". В это время лидер фракции "Громадська сила" Загид Краснов призвал депутатов внести в повестку дня вопрос о ликвидации данного КП. Действия "Муниципальной варты" осудили и депутаты фракции президентской партии "Слуга народа", которые поддержали инициативу ликвидировать КП. Однако промэрское большинство и сам Филатов даже не внесли вопрос в повестку дня, отмечает "Репортер Днепр".