Жители Днепра приняли резолюцию, в которой потребовали от Зеленского подать в Раду законопроект о ликвидации "Муниципальных варт" по всей Украине.

28 июля перед сессией горсовета Днепра под здание мэрии пришли больше тысячи горожан. Люди потребовали ликвидировать КП "Муниципальная варта", которая прославилась на всю Украину избиением журналистов, предпринимателей и депутатов. Требование людей в сессионном зале поддержали фракции президентской партии "Слуга народа" и партии "Громадська сила".

Жители Днепра против, чтобы их избивали за их же деньги, поскольку "Муниципальная варта" финансируется за народные деньги, а обслуживает, по их мнению, частные интересы мэра. Об этом сообщает "Репортер Днепр".

"Беркут", ОПГ, титушня, частная армия Филатова – это самые мягкие определения, которые звучали в адрес "Муниципальной варты" из уст выступавших ветеранов АТО и предпринимателей. Первые напомнили, что руководит де-факто этим КП бывший командир днепропетровского "Беркута" Андрей Ткаченко, по которому открыто множество уголовных дел во время событий на Майдане. А предприниматели, пишут СМИ, рассказали собственные истории, как Филатов с подельниками отжимали у них бизнес, а "Муниципальная варта" избивала их среди бела дня.

Участники акции протеста высказали возмущение, что центральная власть, а также генпрокурор и министр МВД не реагируют на антизаконные решения Филатова и подконтрольных ему органов исполнительной власти. Как следствие – тотальная коррупция, произвол и неприкрытый вандализм и уничтожение частной собственности, как это было при демонтаже законно установленных билбордов, пишут СМИ. "Авторитет Зеленского и всей центральной власти в Днепре для Филатова равен нулю, а местные правоохранители бояться даже слово сказать поперек, потому что боятся его больше, чем Киева", - отмечает "Репортер Днепр".

Но жители Днепра настроены решительно. Они приняли резолюцию, в которой потребовали от Владимира Зеленского подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации "Муниципальных варт" по всей Украине. Под ней подписалось более 1 тысячи человек. Горожане также потребовали от генпрокурора и министра МВД заставить своих подчиненных в Днепре наконец начать работать на благо народа, а не дрожать перед местным "царьком", отмечают журналисты. Потребовали от самого Филатова извиниться за избиение журналистов 2 июля.

В разгар акции "Филатова" символично запустили в космос и призвали не возвращаться. Сам мэр, как пишут СМИ, побоялся выйти к людям и спрятался в сессионном зале под охраной "Муниципальной варты". В это время лидер фракции "Громадська сила" Загид Краснов призвал депутатов внести в повестку дня вопрос о ликвидации данного КП. Действия "Муниципальной варты" осудили и депутаты фракции президентской партии "Слуга народа", которые поддержали инициативу ликвидировать КП. Однако промэрское большинство и сам Филатов даже не внесли вопрос в повестку дня, отмечает "Репортер Днепр".

Автор: Григорий Бондарь