Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства с электронной почты, которые предположительно принадлежат бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Как сообщает Bloomberg и Reuters со ссылкой на материалы дела и заявление Джозефа Бонди, адвоката бывшего соратника Джулиани Льва Парнаса, имена украинцев были отредактированы, но редактирование было сделано таким образом, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Бонди утверждал, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе обысков в доме и офисе Джулиани. Обыски федеральные агенты провели из-за его незаконных дел в Украине.

Читайте такжеКонгресс США опубликовал переписку человека Джулиани с Аваковым, Луценко и Бакановым (видео)Издания пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, также отказался от комментариев. Костелло, адвокат Джулиани не ответил на запрос о комментарии. Reuters отмечает, что Луценко во вторник сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте", передает Украинская правда.

Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

Американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана называют людьми Джулиани. По информации СМИ, именно они организовывали общение бывших генеральных прокуроров Украины Виктора Шокина и Юрия Луценко с Джулиани. На этих встречах Луценко и Шокин "слили" Джулиани компромат на Джо Байдена.

Луценко действительно встречался с Джулиани в Нью-Йорке. Во время этих встреч они, в частности, обменялись мнениями о роли тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, которая "заняла деструктивную позицию в Украине". Джулиани интересовался, могут ли против экс-вице-президента США Джо Байдена возбудить дело в Украине. Джулиани также интересовался делом Burisma.

В начале 2020 года Палата представителей Конгресса США обнародовала переписку Парнаса с рядом украинских политиков и чиновников. В частности в этой переписке Юрий Луценко настаивал на отзыве Йованович. Он жаловался Парнасу на то, что "посол открыто призвала уволить главу САП", "посол указала на плохой подбор судей Верховного суда".

Расследование против Рудольфа Джулиани

В ноябре 2019 года против Джулиани было начато расследование об отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и связи с выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом. Они помогали Джулиани искать компромат на Хантера Байдена и вели в Украине газовый бизнес.

Главным образом американских прокуроров интересует, кто и как в Украине помогал Джулиани искать компромат на политических оппонентов Трампа во время последней президентской кампании, прежде всего против действующего президента Джо Байдена.

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Автор: Ирина Погорелая