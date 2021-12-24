Выборы планируют провести весной 2022 года.

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным – областным военно-гражданским администрациям по поводу первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов 27 марта 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой": Украина выразила решительный протестВ ЦИК отмечают, что решение о возможности или невозможности проведения выборов могут принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций. В сообщении также добавили, что Комиссия не уполномочена самостоятельно определять возможность обеспечения должного уровня безопасности и возможность избежания террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях.

"Избирательным Кодексом определено, что первые выборы могут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября и должны быть назначены не позднее чем за 70 дней до дня выборов. Следовательно, в случае признания возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье марта 2022 года Комиссия должна принять решение об их назначении не позднее 16 января 2022 года", - сообщают в ЦИК.

В Комиссии ожидают соответствующих выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 13 января 2022 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об упрощении приобретения гражданства иностранцами, воевавшими за Украину на Донбассе. Также президент отмечал, что надо думать над новыми инициативами для урегулирования ситуации на Донбассе.

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