В течение ближайших дней и недель союзники будут двигаться в сторону того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что решение о снятии ограничений для ВСУ на применение дальнобойного оружия союзников по военным целям в России могут принять до начала зимы.

В интервью "Голосу Америки" глава МИД отметил, что ожидает "очень сильную позицию" в ближайшие недели, чтобы обеспечить Киев всем необходимым.

"Мы встречаемся здесь, на Генассамблее ООН. Я знаю, что президент Зеленский встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Впереди также встреча "Группы двадцати". Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года", - заявил он.

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Как рассказал Лемми, данные британской разведки указывают, что в следующем году ситуация для правителя РФ Владимира Путина будет сложнее. В частности, экономика России будет в плохом состоянии, а самому кремлевскому лидеру будет очень трудно справиться с тем количеством жертв и потерь, которые принесла война. При этом министр отметил успехи украинской армии в Черном море и Курской области России.

"Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", - добавил он.

У Лемми спросили, сможет ли Запад продолжать поддерживать Украину в таких условиях еще несколько лет. В ответ на это министр признал, что отказ от этого обойдется значительно дороже финансово.

"Ведь тогда бы расходы на оборону существенно выросли для всех западных союзников. И балтийская граница была бы очень уязвимой к угрозам Путина. Поэтому мы стоим с Украиной столько, сколько нужно. И я вполне уверен, что мы это выдержим. Конечно, эта война будет решена только политическим путем - это также возвращает нас к гарантиям безопасности, которые нужны Украине. И мы в Соединенном Королевстве всегда верили, что путь Украины к вступлению в НАТО - очень важное измерение этих гарантий безопасности", - подытожил он.

Дальнобойные удары по территории РФ - позиция союзников

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет отменять ограничения на дальнобойные удары, поскольку это несовместимо с его позицией. The Times писал, что немцы теряют веру в Шольца из-за его действий по войне в Украине.

По мнению западных экспертов, дальнобойные удары ВСУ помешали бы России беспрепятственно перебрасывать свои войска на поле боя. Это также показало бы решимость союзников и притупило бы российскую риторику.

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