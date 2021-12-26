По словам Андрея Загороднюка, главная цель Кремля – добиться, чтобы страны Запада и прежде всего США приняли решение о нерасширении НАТО.

В администрации президента США Джо Байдена есть люди, которые выступают за достижение компромисса с Российской Федерацией, заявил экс-министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"В администрации США действительно есть сторонники компромисса (с Россией – ред.), назовем это так. Так сказать, есть такое устоявшееся экспертное мнение в самом Вашингтоне", – отметил Загороднюк.

По его словам, главная цель Кремля – добиться, чтобы страны Запада и прежде всего США приняли решение о нерасширении НАТО на территорию Украины.

"Сейчас они работают с одной конкретной - это США. И требуют от них не согласовывать любые заявки, любые планы по расширению НАТО. То есть здесь вопрос в том, что они напрямую работают с теми, от кого в принципе это действительно зависит... Путин предлагает разделить мир. Они говорят: давайте так: это – ваша территория, а это – наша территория, вот мы не лезем туда, вы не лезьте сюда", – констатирует он.

Загороднюк отмечает, если "красные линии" "подвинутся еще дальше", то это приведет к тому, что Россия будет выдвигать всё новые требования в отношении Украины. В итоге, "они хотят превратить Украину в "Беларусь №2".

"Следующий шаг может быть требование полного прекращения любого военного взаимодействия с Украиной, например. У нас есть большое количество программ. У нас есть программы по НАТО, по двустороннему сотрудничеству. Он может потребовать прекращения учений в Черном море. "Крымская платформа" – не поддержка. И так далее. Там большой перечень вариантов", - сказал Загороднюк.

Вместе с тем, бывший министр обороны Украины выразил надежду, что этого все же не произойдет, потому что в руководстве США "есть вменяемые люди".

Заявление относительно Украины:

23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что на сегодня наблюдается "позитивная реакция" Запада на требования России по нерасширению НАТО. По его словам, Россия не должна жить "оглядываясь, какое там оружие" вплотную к его границам, а должна думать о собственной безопасности.

На вопрос о том, гарантирует ли он ненападение на Украину, Путин заявил, что это Запад "сейчас, немедленно" должен дать гарантии России относительно нерасширения альянса на Восток, в том числе и на территорию Украины.

Украина и НАТО: