Ранее президент назначил ее Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Эмине Джапарова уволена с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил сообщил сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Он отмечает, что сегодня на заседании правительства были рассмотрены кадровые вопросы и принято решение об увольнении Джапаровой.

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Как известно, 22 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Эмине Джапарову Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Соответствующий указ №87/2024 был обнародован на официальном сайте главы государства.

Эмине Джапарова в МИД

Как сообщал УНИАН 10 июня 2020 года, Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о направлениях ответственности новоназначенной на должность первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой - будет курировать такие направления: публичная дипломатия; международные организации; государственный протокол; Крым.

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал назначить Джапарову на должность первого заместителя главы МИД. Зеленский отмечал, что представители крымских татар должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

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