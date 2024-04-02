Эмине Джапарова уволена с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины.
Об этом сообщил сообщил сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Он отмечает, что сегодня на заседании правительства были рассмотрены кадровые вопросы и принято решение об увольнении Джапаровой.
Как известно, 22 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Эмине Джапарову Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.
Соответствующий указ №87/2024 был обнародован на официальном сайте главы государства.
Эмине Джапарова в МИД
Как сообщал УНИАН 10 июня 2020 года, Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.
Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о направлениях ответственности новоназначенной на должность первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой - будет курировать такие направления: публичная дипломатия; международные организации; государственный протокол; Крым.
Ранее президент Владимир Зеленский предлагал назначить Джапарову на должность первого заместителя главы МИД. Зеленский отмечал, что представители крымских татар должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.