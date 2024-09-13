Также он отметил, что в настоящее время Украина убеждает польских партнеров начать сбивать российские ракеты над украинской территорией.

Украина прилагает усилия для создания с союзниками Коалиции смелости с целью сбития над Украиной российских ракет с территории Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на пресс-конференции со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Киеве.

В частности, Сибига прокомментировал информацию, что якобы рекрутинг добровольцев в Украинский легион в Польше существует только "на бумаге".

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Глава МИД Украины отметил, что в соглашении по безопасности, которое подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Польши Дональдом Туском, есть положения, предусматривающие взаимодействие двух сторон по подготовке украинского военного подразделения на территории Польши, которое будет состоять из украинских граждан-добровольцев, проживающих за рубежом.

"Для того, чтобы это перешло в практическую плоскость, должны осуществиться соответствующие практические шаги по линии Министерств обороны. Они сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, после того, как будет завершена подготовка, этот проект перейдет в практическую плоскость", - сказал Сибига.

Отдельно глава МИД Украины отметил, что с польскими партнерами ведется дискуссия об использовании их средств противовоздушной обороны для сбивания российских ракет над территорией Украины.

"Прилагаем максимум усилий в работе с партнерами для построения Коалиции смелости, которая создаст необходимые условия для этого решения", - сказал Сибига.

В свою очередь, Сикорский сказал, что решение вопроса сбития ракет над территорией Украины зависит от союзников. По его мнению, более насущным вопросом является поставка Украине большего количества систем ПВО для защиты атомных электростанций.

Глава МИД Польши сообщил, что на этой неделе во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Варшаве говорил ему о том, что Украина имеет право использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, чтобы предотвратить совершение россиянами военных преступлений.

"Украина имеет право сбивать российские бомбардировщики, а также атаковать другие цели", - сказал Сикорский.

Вместе с тем, глава МИД Польши отметил, что рассматривается возможность передачи Украине очередных партий военной техники и, возможно, самолетов МиГ-29.

Сикорский сказал, что Польша выделяет средства на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, но первая сумма в размере 50 млн евро должна поступить в этом году и еще такая же сумма будет в 2025 году.

Украинский добровольческий легион в Польше

Польские медиа сообщали, в формировании Украинского добровольческого легиона в Польше для военной подготовки украинцев пока нет никаких сдвигов, он остается лишь идеей на бумаге.

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