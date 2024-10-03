Надо работать: в Германии меняют условия выплат для беженцев

Если человек без веских причин отказывается от трудоустройства, помощь будет сокращена.

Правительство Германии согласовало законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи Bürgergeld (деньги для граждан) - пострадают те, кто не хочет работать. Как пишет Deutsche Welle, об этом сообщил министр труда ФРГ Губертус Гайль.

"Изменения еще должен рассмотреть немецкий парламент (Бундестаг). Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года", - говорится в публикации.

Реформа предусматривает сокращение выплат за отказ от работы. В частности, получателям социальной помощи, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы или учебы, в течение трех месяцев на 30 процентов сократят размер выплат.

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"Безработным, которые не придут на официально назначенную встречу с куратором в центр занятости, выплаты снизят на 30 процентов в течение одного месяца. Также запланированы санкции в отношении получателей помощи, которые работают нелегально. Центры занятости должны сообщать правоохранительным органам о своих клиентах, которые, вероятно, работают и при этом получают соцвыплаты", - пишет издание.

По новым правилам, для получателя соцпомощи должно считаться приемлемым рабочее место, удаленное от места жительства. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то максимально допустимое время на дорогу на работу в один конец может составлять 2,5 часа, а если больше - то до трех часов.

В то же время отмечается, что изменения в правилах увеличат шансы трудоустройства для соискателей работы, которые имеют трудности с немецким языком. Новые правила предусматривают, что работодатели смогут получать субсидии, если возьмут на работу беженцев, которые плохо владеют немецким и имеют низкие шансы на трудоустройство. Уточняется, что впоследствии работодатели должны направить таких людей на языковые курсы по специальности.

Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятой правительством в 2023 году.

Другие новости о беженцах за рубежом

Как сообщал УНИАН, в Чехии доходы от налогов и страхования, которые платят беженцы из Украины, превышают бюджетные расходы на них. В частности за первые полгода 2024 года Прага смогла получить миллионы евро. По данным Министерства труда и социальных вопросов Чехии, в течение первых шести месяцев 2024 года на беженцев нужно было выделить 7,3 миллиарда крон (более 290 млн евро), однако доход составил 11,7 млрд крон (более 465 млн евро). Таким образом стране удалось заработать 4,4 млрд крон (более 175 млн евро). В ведомстве заверили, что расходы становятся меньше, а доходы больше.

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