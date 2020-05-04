Если бы выборы состоялись в конце апреля, более 42% украинцев проголосовали бы за Зеленского - опрос

Следующим по количеству голосов стали Петр Порошенко (14,9%), Юрий Бойко (12,2%) и Юлия Тимошенко (9,7%).

Если бы выборы президента состоялись в конце апреля, более 42% украинцев проголосовали бы за действующего президент Владимира Зеленского.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 25 апреля относительно электоральных настроений украинцев.

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Так, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы следующий процент населения: 27,7% проголосовали бы за Зеленского, 9,7% - Петра Порошенко, 8% - Юрия Бойко, 6,3% - Юлию Тимошенко, 4,1% - Игоря Смешко, 2,8% - Анатолия Гриценко, 2,3% - Олега Ляшко, 1,2% - Святослава Вакарчука, 0,5% - Александра Вилкула, других кандидатов - всего 2,4%, 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% - не определились, за кого голосовать, 2,7% - отказались отвечать на вопрос, 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

"Среди определившихся, собственно, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля, получим следующие результаты: 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 14,9% - за Петра Порошенко, 12 2% - за Юрия Бойко, 9,7% - за Юлию Тимошенко, 6,4% - за Игоря Смешко, 4,3% - за Анатолия Гриценко, 3,5% - за Олега Ляшко, 1,8% - за Святослава Вакарчука, 0,8% - за Александра Вилкула, других кандидатов - всего 3,7%", - говорится в результатах опроса.

*** Опрос проведен КМИС с 17 по 25 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно неконтролируемые властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.