Сделан "выдающийся шаг" в стратегическом партнерстве Украины и США в сфере безопасности, утверждает глава ГПСУ.

Правительства Украины и США подписали соглашение о сотрудничестве по использованию информации о тех, кто путешествует.

Сделан "выдающийся шаг" в стратегическом партнерстве государств в сфере безопасности, написал глава украинской Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на своей странице в Facebook.

"В Вашингтоне, находясь в составе официальной делегации во главе с президентом Украины, подписал... соглашение между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве по использованию информации о тех, кто путешествует", – поделился он.

"Фактически между нашими государствами и пограничными ведомствами заложен новый уровень сотрудничества по использованию информации и анализа рисков, который нацелен на защиту границ и идентификации преступников. Без преувеличения, это соглашение повысит пограничную и национальную безопасность как Украины, так и Соединенных Штатов Америки", – считает глава ГПСУ.

Напомним, 31 августа в США с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита, в частности, уже заключено рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США относительно стратегических основ оборонного партнерства.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк