Соглашения подпишут в рамках визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Украина и США согласовали несколько двусторонних документов. Их подпишут во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках подготовки визита заместитель главы Офиса президента Роман Машовец провел встречу с военным атташе посольства США Бриттани Стюарт. Стороны обсудили двусторонние документы в оборонной и космической сферах.

Кроме того, Машовец и Стюарт обсудили оборонные реформы, а именно разделение полномочий между Минобороны и Генштабом, оптимизацию войскового управления, усиление гражданского контроля и построение территориальной обороны. Также обговорили помощь США в развитии оборонных возможностей Украины, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.

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Встреча Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

На предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

Впоследствии СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

21 июля президента Владимира Зеленского пригласили совершить визит в США 30 августа. Зеленский в ответ на приглашение Белого дома заявил, что ожидает содержательную и плодотворную встречу с Байденом.

Позже стало известно, что дата поездки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с президентом США Джо Байденом еще не определена.

Автор: Анастасия Горбачева