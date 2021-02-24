Президент также подчеркнул, что Украина должна быть членом Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский отметил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Читайте такжеИнтеграция Украины в НАТО требует прогресса в реформах-посольство СШАКак сообщает пресс-служба

Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Литовы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Глава государства выразил благодарность Литве за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за важную поддержку в реализации стратегии европейской и евроатлантической интеграции.

«Украина должна быть членом Евросоюза. Благодарю также за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО», - сказал Зеленский.

Президент также считает важным поддержку позиции Украины с целью противодействия проекта «Северный поток-2» и сохранения энергетической безопасности в Европе.

«Хочу поблагодарить за санкционною политику относительно временной оккупации Крыма, из-за войны на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, он ожидает личное участие президента Литвы в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымской платформы», которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.

Путь Украины в НАТО

9 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина в краткосрочной перспективе хочет получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе.

12 июня 2020 года НАТО признал Украину участником программы расширенных возможностей (Nato's Enhanced Opportunities Program – EOP).

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и широкую возможность участвовать в военных учениях альянса и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

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Автор: Константин Гончаров