Состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США.

Новый министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран обсудили практические шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, а также подтвердили стратегический характер украинско-американских отношений в оборонной сфере.

Читайте такжеУ Зеленского назвали приоритетные направления сотрудничества с администрацией БайденаОб этом сообщила пресс-служба Министерства обороны по результатам телефонного разговора министров.

Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил его с ситуацией безопасности в Украине и вокруг границ. Во время разговора руководители ведомств обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса по ключевым направлениям.

В свою очередь, Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров в рамках Инициативы помощи Украине (USAI) в вопросах безопасности

«Мы благодарны народу и правительству США за непоколебимую помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО. Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка», многонациональных сил НАТО в Косово и готовится направить силы и средства в тренировочную миссию НАТО в Ираке и операцию НАТО в Средиземном море «Морской охранник », - отметил Таран.

Остин, со своей стороны, поблагодарил за участие украинских сил в составе международных операций.

Также Таран пригласил министра обороны США принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Помощь США Украине

2 января Сенат США (верхняя палата Конгресса) вслед за Палатой представителей одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает помощь Украине и расширение санкций против компаний, причастных к строительству газопроводов «Северный поток-2 »и« Турецкий поток ».

За поддержку документа, на который ранее наложил вето экс-президент США Дональд Трамп, высказался 81 сенатор, 13 проголосовали против. Это первый в истории случай отмены Конгрессом вето Трампа.

Проект содержит положения, которыми уполномочивает оказание оборонной помощи Украине в размере $250 млн, из них $75 млн – на летальное оружие.

В то же время он предполагает запрет на сотрудничество военнослужащих США и России, а также санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400.

22 января Сенат США утвердил кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на должность секретаря обороны (министра обороны).

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Автор: Инна Андалицкая