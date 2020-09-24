Сейчас о признании Косово как независимого государства в мире нет единого мнения.

Украина признает паспорта, выданные частично признанным Косово.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью албанскому телеканалу RTV Ora заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам", - заявил замглавы МИД Украины.

Вместе с тем Василий Боднар подчеркнул, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с "самоопределением" Крыма, о чем часто заявляют в РФ.

"Для нас нет параллели между этими двумя случаями... В случае с Косово мы имеем страну, которую признали ряд стран, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией",- пояснил он.

Одновременно Василий Боднар дал несколько неоднозначный ответ относительно возможного признания Косово Украиной.

"Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип", - отметил он, однако добавил, что с Косовом дело не простое.

Как сообщает портал "Балканский Обозреватель", на основании такого заявления украинского дипломата региональные медиа уже сообщили о возможном признании Украиной Косово.

Вопрос признания Косово как независимого государства

По заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права.

Впрочем, относительно признания Косово как независимого государства в мире нет единого мнения. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС. Однако отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.

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Автор: УНИАН