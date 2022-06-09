Киев нужен Европе с экономической точки зрения, отметил советник главы Кабмина.

Украина может существенно усилить Европейский Союз в концепции стратегической автономии.

Такое мнение высказал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Кирилл Криволап в эфире информационного телемарафона.

Он считает, что деньги в мире есть, но для участия в этих мировых процессах, нашей стране нужно получить общее видение с международными партнерами.

"Хорошая новость, что инфляция происходит, в том числе потому, что государства мира объявили огромные программы поддержки своих экономик на триллионы долларов. Поэтому, заливание мира деньгами ускорило эту инфляцию. Деньги в мире есть. Но, для того, чтобы Украина приняла участие в этих мировых процессах, мы должны получить общее видение (с международными партнерами - УНИАН) и объяснить, что миру стоит помогать нам не потому, что просто Украине это нужно, а потому, что Украина может дополнить так называемую концепцию стратегической автономии Европейского Союза", - акцентировал Криволап.

Он добавил, что последние 400 лет Украина дополняла стратегическую автономность "совка" и Москвы.

"Своими продуктами, своими материалами, своими ресурсами, своими людьми, своей безопасностью", - сказал Криволап.

Советник премьер-министра отметил, что в результате начала мировой пандемии COVID-19 и после старта полномасштабной войны в Украине, ЕС почувствовал свою уязвимость, поэтому сейчас работает над концепцией стратегической автономии.

"И Украина может очень существенно усилить Европейский Союз в концепции стратегической автономии. Своими продуктами, своими материалами - титан, литий, даже металл. Мы можем усилить их безопасность, мы можем усилить их рост экономики собственными креативным потенциалом нашей IT-индустрии. С цепями добавленной стоимости, что главное", - отметил Криволап.

Советник премьер-министра добавил, что Украина также нужна Европе с экономической точки зрения.

"Это возможность для них расти. Эти все деньги, которые будут направлены на восстановление - это в первую очередь рынки. Маленький пример - военно-промышленный комплекс. У нас довоенные закупки были примерно 1 млрд грн в год на технику, сейчас у нас фактически 10 млрд. И это фактически будет годами - это рынок. Жилищное строительство у нас будет фактически в десять раз больше, чем оно было", - сказал Криволап

Он выразил убеждение, что у украинской экономики есть большие шансы на восстановление.

"И весь мир подтверждает это и поддерживает нас. Единственное, что мы теряем - это человеческие жизни. Это трагедия, потому что их невозможно вернуть назад, к сожалению", - констатировал Криволап.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Позже украинская сторона заполнила и передала Еврокомиссии опросник, работа над которым была необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

8 июня стало известно, что Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюзу предоставить украинскому государству статус кандидата на членство в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: