Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам относительно применения санкций против Никарагуа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"Я бы очень хотел ... попросить Верховную Раду, уже как представитель президента в Верховной Раде, учитывая требования Закона Украины "О санкциях" относительно необходимости в течение 48 часов утвердить парламентом решение СНБО о применении санкций, сообщить вам, что у президента на подписи находится указ о применении санкций против Никарагуа", - отметил Стефанчук.
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Он добавил, что это решение Совета национальной безопасности и обороны.
"Поэтому прошу в случае подписания президентом этого указа, обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов", - подытожил депутат.
Украинские санкции против Никарагуа: что известно
Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно, что Украина начала процесс применения санкций против Никарагуа из-за незаконного назначения "почетного консула" в Крыму.
В МИД Украины выражают протест в связи с незаконным визитом посла Никарагуа в РФ в Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ" Олегу Белавенцеву консульского патента.
Украина присоединилась к решению Совета Европейского Союза о продлении ограничительных мер против Никарагуа до 15 октября 2021 года.
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