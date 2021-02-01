Первый вице-спикер ВР сообщил, что у президента на подписи находится указ относительно применения санкций против Никарагуа.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам относительно применения санкций против Никарагуа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Я бы очень хотел ... попросить Верховную Раду, уже как представитель президента в Верховной Раде, учитывая требования Закона Украины "О санкциях" относительно необходимости в течение 48 часов утвердить парламентом решение СНБО о применении санкций, сообщить вам, что у президента на подписи находится указ о применении санкций против Никарагуа", - отметил Стефанчук.

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Он добавил, что это решение Совета национальной безопасности и обороны.

"Поэтому прошу в случае подписания президентом этого указа, обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов", - подытожил депутат.

Украинские санкции против Никарагуа: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно, что Украина начала процесс применения санкций против Никарагуа из-за незаконного назначения "почетного консула" в Крыму.

В МИД Украины выражают протест в связи с незаконным визитом посла Никарагуа в РФ в Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Украина присоединилась к решению Совета Европейского Союза о продлении ограничительных мер против Никарагуа до 15 октября 2021 года.

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Автор: Татьяна Поляковская