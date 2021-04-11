Руководство МИД заверяет, что Варшава будет использовать предстоящее председательство в ОБСЕ для деэскалации конфликта на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Польши обеспокоены эскалацией активности российских войск у границы с Украиной.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Польское радио.

«Нашу обеспокоенность, также как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море», - говорится в заявлении.

МИД Польши отмечает, что запланированные на апрель учения российской армии могут еще больше усилить эту напряженность

Руководство МИД также заверяет, что Польша будет использовать предстоящее председательство в ОБСЕ для деэскалации конфликта на Донбассе.

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Угроза вторжения России: что известно

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что «на все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры немедленного реагирования».

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Автор: Тамара Отовская