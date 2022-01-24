Встреча должна состояться в 9 утра.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предлагает завтра провести встречу с участием министра обороны, руководителей фракций и групп парламента относительно текущей ситуации безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

"Ко мне обратилось большое количество фракций и групп с предложением сделать встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о сложившейся ситуации. И поэтому, если не будет возражений, мы можем это провести даже завтра утром", - отметил председатель ВР.

Он добавил, что во вторник министр обороны уезжает в другую страну и вернется в четверг.

"Если будет на это ваше согласие, мы могли бы провести это совещание у меня. В режиме, где будет возможность поговорить о тех или иных вызовах и ситуации по состоянию на сегодня", - сказал Стефанчук и добавил, что такую встречу с участием руководителей фракций и групп предлагает провести 25 января в 09:00.

В свою очередь, пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале написала: "Фракция политической партии "Слуга народа" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00 в кабинете председателя Верховной Рады Украины".

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Возможное вторжение РФ в Украину

Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.